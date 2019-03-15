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Лечащий врач о состоянии Юлии Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Журналисты нашли врача, который подбирал лечение Юлии Началовой от подагры в Америке. Специалист прокомментировал события, произошедшие с артисткой, которую сейчас спасают в Москве.
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Василий Шуров лечил Юлию Началову полгода назад. По его словам, у артистки тогда не было никакой красной волчанки, про которую сейчас сообщает ряд СМИ. Тем не менее специалист допустил, что болезнь могла развиться за тот период, когда он не занимался лечением певицы. "Но выглядит это странным", – отметил медик.

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Юлия Викторовна Началова певица

Врач также прокомментировал данные о гормональной терапии, которую якобы проходила Юлия Началова в борьбе с красной волчанкой. "Неправда. Юля применяла гормоны одноразово внутривенно лишь на пике воспаления тофусов (узлов. – Прим. ред.) подагры. Больше никаких гормонов она никогда не применяла. Ни одного препарата", – заверил общественность доктор.

Что касается информации о ране на ноге, которая и довела артистку до реанимации, то Шурова она удивляет. "Уж очень экстренно все случилось. Мне кажется, это неправдоподобная версия", – отметил специалист. Но допустил, что рана не заживала и начался сепсис, причем это могло произойти и из-за подагры.

"Сепсис – это инфекция, которая "разлетается" по всему организму, лечится массивной антибиотиковой терапией, нужно пытаться этого микроба грохнуть. Он опасен, потому что пошел по крови, осядет там, где слабое место, – у одного человека это может быть, мозг, у другого – легкие, у кого-то почки полетят. Когда микроб в крови, иммунитет уже пробит", – цитирует врача "Московский комсомолец".

Шуров допустил, что сепсис мог спровоцировать у Юлии Началовой и пневмонию. "Если дело дошло до двусторонней пневмонии, нужно приложить все усилия, чтобы понять, какой антибиотик назначать. К сожалению, с легких начинается все самое плохое, потом могут отказать другие органы. Пневмонию нужно купировать жестко и экстренно. Думаю, врачи сделают все возможное, чтобы вытащить Юлю", – выразил надежду на выздоровление Юлии Началовой медик.

Автор: Наталья Аряева15 марта 2019, 16:36
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