"Полнеющий и отталкивающий": Шифрин пришел в ужас от своего тела

Известный российский артист признался, что длительное время был недоволен собственным телом. Ефим Шифрин рассказал, что ему было неприятно видеть себя на экране, потому что на сцене стоял "бесформенный" и "неприятный" человек.



Однажды юморист увидел свое выступление и с ужасом обнаружил, что с экрана на него смотрит "незнакомый и неприятный человек". "Мне было лет 35. Я понял, что на сцене стоит человек неопределенного возраста, полнеющий и в силу своей бесформенности уже почти отталкивающий. Мне стало не по себе", – рассказал артист в интервью журналу "Железный мир".

После такого неприятного открытия Ефим Шифрин решил обратиться к другу – звукорежиссеру Алексею Шерману, который увлекался фитнесом. Он спросил, сможет ли обычный человек стать таким же накачанным. Приятель ответил утвердительно и на следующий день впервые отвел звезду в спортивный зал, пишет сайт "Комсомольская правда".

Артист рассказал, что с 1993 года стал регулярно заниматься бодибилдингом: наращивать и развивать мускулатуру. Как отметил Ефим Шифрин, он даже успел получить несколько наград. "С того момента я уже не расставался с тем, что люди теперь смело называют бодибилдингом. Я пришел в спортивный зал в 37 лет, а уже через семь лет получил статуэтку "Мистер Фитнес", а еще позже – почетную грамоту Московской федерации бодибилдинга", – похвастался юморист.