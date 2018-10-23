Ефим Шифрин прижался к кискам

Юморист Ефим Шифрин недавно опубликовал фотографию, где он держит на руках трех милых котиков. Трогательный дачный снимок появился на официальной странице артиста в Instagram.



Шифрин очень любит животных, но не может держать домашних питомцев из-за загруженного рабочего графика. Зато каждый раз, когда приезжает в свой дачный поселок, то проводит время с собаками и кошками своих соседей. "С пыльной полки", – подписал фотографию юморист.

Подписчикам очень понравилась публикация юмориста: "Какие хорошенькие котики!", "Ух ты, какой пушистый букет!", "Какая милая компания! Глаз радуется!", "Все четверо – красавцы!". Кто-то из пользователей в шутку отметил, что "наступил март".

Напомним, недавно Ефим Шифрин встал на защиту актера Алексея Серебрякова, который высказал антироссийскую позицию и заявил в одном интервью, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве.

"Леша Серебряков – ум, честь и совесть нашего, местами безмозглого, бесчестного и довольно бессовестного времени. Правда может быть угловатой, особенно, когда усталость и запальчивость диктуют резкие и ранящие формулировки. Но и рисовать овалы в возрасте, когда лукавить или лгать стыдно, ему тоже уже незачем", – написал артист.