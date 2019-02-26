Несколько неожиданных открытий, шокирующие подробности и триумфальных и не очень возвращений. Середина недели оказалась богатым на события в жизни российских селебрити. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 февраля 2019 года.

"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской

Несколько неожиданных открытий, шокирующие подробности и триумфальных и не очень возвращений. Середина недели оказалась богатым на события в жизни российских селебрити. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Божена Рынска подчеркнула, что Игорь Малашенко не собирался умирать, однако в ноябре ему стало плохо. Он боялся суда и угроз, а еще впадал в панику из-за боязни нехватки денег. Божена отметила, что муж был склонен к депрессивным состояниям, и именно она его оттуда вытаскивала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Фев 2019 в 11:56 PST

Судебные разбирательства с первой женой Еленой, безразличие детей, которых якобы интересовали только деньги, крайне негативно сказались и на Игоре, и на Божене. Если тому в итоге стало плохо с сердцем, то журналистка впала в депрессию. Она призналась, что не выдерживала борьбы, кричала в истерике. Запросы Елены, по мнению Божены, были недопустимо высокими: она хотела не только раздела имущества, но и алименты, а еще чтобы Игорь работал.

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