"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской

Божена Рынска высказалась о смерти своего мужа, медиаменеджера и политолога Игоря Малашенко. Журналистка, убитая горем, без купюр рассказала о плохом состоянии супруга, своей депрессии и тщетных попытках зачать ребенка.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Божена Рынска подчеркнула, что Игорь Малашенко не собирался умирать, однако в ноябре ему стало плохо. Он боялся суда и угроз, а еще впадал в панику из-за боязни нехватки денег. Божена отметила, что муж был склонен к депрессивным состояниям, и именно она его оттуда вытаскивала.

Судебные разбирательства с первой женой Еленой, безразличие детей, которых якобы интересовали только деньги, крайне негативно сказались и на Игоре, и на Божене. Если тому в итоге стало плохо с сердцем, то журналистка впала в депрессию. Она призналась, что не выдерживала борьбы, кричала в истерике. Запросы Елены, по мнению Божены, были недопустимо высокими: она хотела не только раздела имущества, но и алименты, а еще чтобы Игорь работал.

Малашенко был нетрудоспособным – это подтвердил психиатр, однако противоборствующая сторона не поверила медкарте, назвав ее фальшивкой. Игорь, по словам Божены, очень страдал из-за того, что не может работать, что работы попросту нет. Рынска пыталась найти для мужа подходящее занятие, но тщетно.

В Испанию Игорь улетел внезапно. Божена хотела отправиться вслед за ним, но тот спрятал ее паспорт и только спустя время сказал, где он. Рынска контролировала мужа на расстоянии: управдом и знакомый, проживающий неподалеку, утверждали, что его состояние не вызывает опасений.

А вот Божена чувствовала себя плохо. "Я пыталась говорить с Игорем. Говорила, что мне сил не хватает, что я не тяну одна, что мне очень плохо, что у меня тоже началась депрессия, сил больше нет. Это была правда – у меня силы закончились. Виновата я, что призналась ему в этом", – с горечью констатировала Божена. Рынска даже обратилась к психиатру, который указал, что она зациклена на муже: "Сказал, что меня невозможно переключить с разговоров об Игоре, что меня самой нет – я живу им. "А где сама Божена?" – стал спрашивать он..."

Накануне, 25 февраля, стало известно, что Игорь Малашенко умер. По некоторым данным, он покончил с собой. "Я думала, что моя миссия – взять на себя все, воевать вместо него, возглавить войско. А надо было не упрекать, отдать все, что они хотят. Я просто не умею не отдавать. Надо было просто каждые утро и вечер ласкать, зацеловывать и не просить никакого внимания к себе", – отметила убитая горем Божена Рынска.

"Я очень любила Игоря, люблю его до сих пор. Не знаю, как буду жить без него. Мне незачем жить. Мы каждой черточкой души были дороги друг другу. У нас была большая любовь, огромная. Это была моя настоящая половинка, любовь моя. Если бы можно было все изменить, я бы целовала ему каждый пальчик, мое любимое мохнатое ушко, как я его называла. Его домашнее прозвище было Папа-Кот. Мы с Папой-Котом почти не разлучались, все время были вместе. Мы ходили за ручку, все время обнимались", – призналась Рынска.

Божена ослеплена горем. Она заявила: "Я не хочу больше жить. Единственное, что меня может удержать, – заморожены эмбрионы от него, я могу продолжить борьбу за нашего ребенка..."

Рынска и Малашенко нашли суррогатную мать, так как самостоятельно зачать и выносить ребенка у Божены не получалось. Однако и тут возникли проблемы. "Суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц – общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи. То пустая, то опять пустая, то бракованная оболочка. Меня истерзали наркозы, я стала плохо переносить их. И я начала сбоить", –рассказала Божена Рынска.

В заключение она обратилась к общественности: "Я должна похоронить Игоря рядом с папой. И самой лечь к нему. Мы были неразлучниками с ним. Боюсь ехать в Россию – на меня налетят стервятники. Будет травля, как во время НТВ, когда Игорь не выдержал и уехал. Будут караулить у дома. Я очень вас прошу: удержитесь от искушения фотографировать меня у дома. Да, я старая, страшная. Я виновата – недолюбила. Недолетела за ним. Надо было".