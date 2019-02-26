Мишулиных вышвыривает из шикарной квартиры объявившийся внук актера

Актеру Спартаку Мишулину нет покоя на там свете – его имя постоянно склоняют живущие, то и дело появляются какие-то самозванцы, объявляющие себя родственниками. Его вдова Валентина Константиновна и дочь Карина устали отбиваться от мошенников и аферистов. Но, кажется, им снова предстоит вынуть шпаги из ножен.

В распоряжении "Дни.ру" оказалось исковое заявление на сумму 9337112,37 рублей (треть от кадастровой стоимости 28011337,15 рублей), направленное в Тверской районный суд Москвы. Согласно документу, истец – проживающий в Твери Сорокин Эдуард Владимирович – требует установления факта родственных отношений, восстановления срока на принятие наследства и признания права собственности в порядке наследования.

Эдуард Сорокин уверяет, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии, и приводит множество доказательств того, что-де не является самозванцем. Мол, его отец Сорокин Владимир Спартакович был внебрачным ребенком Спартака Мишулина. Якобы актер не мог записать его на свое имя, поскольку был женат и боялся общественного порицания. "Однако следует заметить, что на протяжении 15 лет Мишулин С.В. по собственной инициативе отправлял деньги на содержание Сорокина В.С., участвовал в воспитании ребенка, зарекомендовал себя как ответственный и порядочный отец", – говорится в иске.

В документе сказано, что Спартак Мишулин в 1946-1949 годах жил вместе с матерью и бабушкой Эдуарда Сорокина в подмосковном Быково, они работали с Доме культуры, "что подтверждено зарплатными ведомостями". А в приложении к иску есть квитанции о регулярном переводе Спартаком Мишулиным денег якобы на содержание ребенка и их личная переписка.

То обстоятельство, что лишь сейчас, через 14 лет после смерти Спартака Мишулина, его якобы внук обращается за наследством, его представитель в документе объясняет просто: "Ранее о существовании наследства его внук не знал, поскольку проживал в разных городах со своим дедом и не общался с семьей Мишулиных. А поскольку Сорокин С.В. умер раньше своего отца, доля наследника переходит к его потомкам".

Сегодня выдающий себя за внука прославленного актера Эдуард Владимирович требует 1/3 от шикарной квартиры Мишулиных на Садово-Триумфальной улице Москвы.

Адвокат семьи Карины Мишулиной и ее матери Валерий Панасюк прокомментировал "Дни.ру" эту скандальную ситуацию: "Никакого родства с Эдуардом Сорокиным семья Мишулиным не признает. Ранее иск Сорокина в Пролетарском суде Твери был оставлен без рассмотрения. Требования Сорокина в новом иске являются незаконными. Семья будет отстаивать свою позицию в суде с целью отстоять свое недвижимое имущество и защитить доброе имя".

Не исключено, что в ближайшее время этой резонансной теме будут посвящены ток-шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир". Тут есть, о чем поговорить...