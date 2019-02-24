Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 февраля 2019 года

Последний день недели выдался весьма насыщенным на скандалы и громкие заявления отечественных звезд. Команда "Дни.ру" не поленилась и собрала для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 февраля ноября 2019 года.



"Еще хочу": Кудрявцева заговорила о новой беременности

Знаменитость ответила на вопросы подписчиков. Общение шло в режиме нон-стоп. Прежде всего, пользователей соцсети интересовали новости из жизни маленькой наследницы Кудрявцевой.

Фолловеры спросили, какие ласковые прозвища есть у Машеньки и как сама Лера чувствует себя в роли молодой мамы. Телеведущая призналась, что ей это состояние очень нравится. Причем, настолько, что не против родить еще одного малыша.

Любовница знаменитого певца на сносях загремела в клинику

О том, что попала в больницу, Шевцова сообщила в Stories Instagram. Девушка рассказала, что поехала в клинику только потому, что ей это рекомендовали медики.

При этом Яна заверила, что у нее "все хорошо". "Я не хотела в клинику, потому что много дел еще не сделано. Но меня не отпустили", – заявила экс-участница телестройки. Шевцова подтвердила, что действительно ждет ребенка. "Лежу в больнице на сохранении. Чувствую себя ужасно, температурю. Не знаю, сколько еще буду находиться здесь, но наверно подержат неделю", – цитирует девушку Starhit.ru. Кроме того, Шевцова заявила, что больше не общается с Гуфом и заблокировала рэпера.

Галкин похвастался скромным подарком от Пугачевой



Максим Галкин поделился радостью со своими подписчиками – супруга Алла Пугачева сделала ему подарок на 23 февраля. В поздравлении телеведущего участвовала и маленькая дочь Лиза.

Так, Примадонна преподнесла мужу в День защитника Отечества пижаму, а дочка рассказала стихотворение. Максим отметил, что тронут заботой близких, но признался, что не считает 23 февраля личным праздником – он не служил в армии.





Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

