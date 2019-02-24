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"Она хамка и врунья": Дана Борисова не собирается пускать дочь домой

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
После конфликта с 11-летней дочерью Дана Борисова обратилась за помощью к психологам. Те посоветовали не попустительствовать избалованному подростку. 
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После конфликта с 11-летней дочерью Дана Борисова обратилась за помощью к психологам. Те посоветовали не попустительствовать избалованному подростку. 

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Конфликт между скандально известной телеведущей Даной Борисовой и ее 11-летней дочерью Полиной набирает обороты. Девочка-подросток заявила в соцсетях заявила, что не может попасть домой, где у нее "вещи и учебники" – мать просто не берет трубку и не отвечает на ее сообщения. 

В свою очередь Дана Борисова рассказала "СтарХит", что игнорирует все попытки дочери связаться исключительно в воспитательных целях, поскольку такой совет ей дали психологи. 

"Я обратилась в психологический центр за помощью. У меня было два психолога, работа в группах. Порекомендовали подумать о себе, а ей стоит извиниться за то, что ударила в грудь ногой, и за маты постоянные, тогда пущу домой. А пока дочь живет с папой, бабкой, дедом – я намерена позаботиться о себе. Всякое бывает, но сюсюкать и терпеть нельзя. Она хамка и врунья", – резюмировала Дана.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Впрочем, судя по обсуждениям в комментариях в Instagram Полины, она извиняться перед матерью не собирается. Девочка утверждает, что всю эту историю мать выдумала ради пиара – на самом же деле никто Дану в грудь ногой не бил и извиняться ей не за что. 

"Да, мы поругались из-за того, что она от моего лица пишет всякий бред, чтобы пропиариться! Я ее не била! И мне неприятно, что моя родная мама так про меня говорит. Она уехала, и я не знаю, когда вернется, дозвониться не могу, на мои сообщения не отвечает, а мне надо попасть домой", – жалуется Полина.

Поклонники же призывают мать и дочь помириться и вспомнить, что никого роднее у них нет. 

Автор: Валерия Нарская24 февраля 2019, 12:39
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