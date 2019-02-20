Лагерфельда решили пустить по ветру

Король французской моды Карл Лагерфельд решил уйти тихо, без помпы. Согласно завещанию культового кутюрье, церемонии прощания не будет.

Почитатели таланта знаменитого модельера, и без того убитые известием о смерти Карла Лагерфельда, теперь еще больше опечалены. Они не смогут проститься со своим кумиром. Близкие дизайнера решили исполнить последнюю волю покойного.

Согласно завещанию главы дома Chanel, его тело должно быть кремировано, а прах – развеян. Кроме того, Лагерфельд, который вел замкнутый образ жизни, просил, чтобы его прах смешали с прахом матери и частичкой останков Жака де Башера. Это его единственный возлюбленный, который скончался от СПИДа около 30 лет назад.

А вот на огромное наследство легендарного кутюрье претендентов не будет. Карл Лагерфельд, которого за его немецкое происхождение называли "кайзером", оставил все состояние своей единственной подружке – бирманской кошке Шуппет, пишет "Коммерсант".

Шуппет живет в доме дизайнера с 2011 года. Сам Лагерфельд не раз признавался, что кошка является его "самым близким существом". У питомца есть даже свой счет в банке – благодаря участию в съемках рекламных роликах он заработал около 3 миллионов долларов. А на его страницу в Instagram подписаны более 180 тысяч пользователей.

По французским законам животное также является частью имущества – и, следовательно, не может его наследовать. В то же время, как говорил Лагерфельд, тот, кто после его смерти возьмет на себя заботу об осиротевшей любимице, ни в чем не будет нуждаться. Однако этому счастливчику придется в полном объеме удовлетворять все прихоти и привычки питомца Лагерфельда Шуппет.