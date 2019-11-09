Сын Рудковской устроил истерику и отказался от съемок

В Сети появилось видео, в котором сын Рудковской Саша, известный как Гном Гномыч, устроил родителям истерику по поводу предстоящих съемок. Он наотрез отказался сниматься и потребовал прекратить все разговоры об этом.
"Какие съемки?! Я не буду сниматься, вы задолбали. Я не хочу сниматься каждый день. Я просто не буду сниматься уже никогда, это тупо. Закончили эту тему", – сказал шестилетний сын звездной пары.
Яна попросила сына не капризничать и пообещала, что съемки не будут проходить каждый день. Разозленный мальчик спрятался за шторой и потребовал предложить ему в обмен на согласие что-то весомое.
"Если не каждый день, тогда за собаку! Все!" – заявил Гном Гномыч.
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