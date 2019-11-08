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"Проклинает всю эту атмосферу": Рудковская заставила сына отплясывать под Билана

Дима Билан и Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com
Яна Рудковская является одной из знаменитых мам в отечественном шоу-бизнесе. Тем не менее, пользователи регулярно критикуют продюсера за обращение с сыном. Так ее раскритиковали за видео, где маленький Гном Гномыч отплясывает под песни Дмитрия Билана.
прочитано 298 раз
Яна любит делиться с поклонниками подробностями своей жизни. Так в последние дни в ее микроблоге все чаще появляются различные видео, и в частности с концерта Дмитрия в московском Крокусе. Конечно, певец постарался сделать красивое и качественное шоу, однако не все его, похоже, оценили.

Рудковская выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" примечательное видео, вызвавшее неодобрение со стороны пользователей. На нем сын знаменитости машет флажком с сердечком и танцует под песню в исполнении Билана "Белые розы".

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Продюсер подписала публикацию так: "Доброе утро ) Мы все под большим впечатлением от 2 концертов Димы в Крокусе ! Дима, ты конечно космический артист! 2,5 часа как на одном дыхании, а из них половина времени – все танцуют и поют вместе с тобой! ... Саня нарушил вчера режим и не хотел уходить, то ждал Молнию, то Держи., а потом не мог дождаться Белые Розы... Но как видишь все таки дождался" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Впрочем, многие усомнились в том, что мальчик действительно не предпочел бы концерту Дмитрия домашний уют и теплую постель. Пользователи сети обрушились на Рудковскую с резкой критикой. Пользователям показалось, что Александр совершенно не хочет танцевать.

"Мне жаль этого ребенка, по его лицу видно что ему ******** на эти концерты,и чуть ли не проклинает всю эту атмосферу, а играть дети не умеют, все на лице написано", " Вы только посмотрите на его лицо, он наверное проклинает этот концерт и Билана с его концертами", " Видно ребенка заставляют танцевать. А ему плевать на все. Ужас", – высказались комментаторы.

Автор: 8 ноября 2019, 20:52
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Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

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