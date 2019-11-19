Цымбалюк-Романовская рассказала о расставании с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала информацию о расставании с Прохором Шаляпиным. Миниатюрная пианистка расставила все точки над i.

Едва появилась новость о разрыве Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской, как "Дни.ру" связались с пианисткой, чтобы из первых рук узнать, что же случилось между влюбленными, которые до недавнего времени демонстрировали полную идиллию. Для начала Виталина уточнила, что они с Прохором решили "сделать паузу в отношениях".

"Мы хотим дождаться результатов ДНК, чтобы установить отцовство ребенка подруги Прохора", – объяснила Цымбалюк-Романовская. При этом она подчеркнула, что они не в ссоре. "Просто не в моих правилах мешать чужому счастью. Я человек очень прямой и сразу сказала Прохору, что честность – самое важное в отношениях. Вот сейчас настала пора проверки для обоих", – высказалась Виталина.

Отметим, что сам Прохор Шаляпин пока никак не прокомментировал свое расставание с пианисткой, пусть и временное. Молчит и Татьяна Гудзева, отцом ребенка которой может быть известный артист. Напомним, отношения Прохора и Татьяны завязались в 2017 году, влюбленные даже планировали пожениться, но все изменилось, когда певец узнал, что его возлюбленная вдвое старше заявленного возраста и у нее есть дочь-подросток.

Потом Прохор Шаляпин закрутил роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара сразу дала понять, что о свадьбе речи не идет, они просто наслаждаются обществом друг друга. Но несколько месяцев назад в их безмятежной жизни объявилась Татьяна Гудзева. Она заявила, будто родила от певца сына Федора.

Чтобы удостовериться в своем отцовстве, Шаляпин сдал ДНК-тест. В рамках известного телешоу были оглашены сенсационные результаты – якобы Федя на самом деле сын Прохора. Ошеломленный исполнитель усомнился в этих данных и, по всей видимости, решил еще раз сделать тест.