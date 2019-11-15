Юбилей Дмитрия Диброва омрачила внезапная смерть

Накануне, 14 ноября, 60 лет исполнилось известному ведущему, звезде шоу "Кто хочет стать миллионером" Дмитрию Диброву. Однако юбилей шоумена омрачился страшным известием.

Лишь недавно Дмитрий Дибров в беседе с журналистами утверждал, что планирует отметить юбилей в ресторане в кругу родных и друзей. Но его планам не суждено было сбыться. В свежем интервью популярный телеведущий с горечью сказал: "У меня, к сожалению, нет выбора, где и как отмечать. Дело в том, что я сейчас на родине, в Ростов-на-Дону. Я вчера похоронил маму…."

Оказывается, женщина не дожила до юбилея сына всего три дня. "Мы с женой сейчас идем с кладбища... Пойдем, конечно, с друзьями, семейными парами, посидим тихонько, поедим донских наших деликатесов и улетим в Москву. Конечно, хотелось громко отметить юбилей, все-таки 60 лет – это юбилей радостный, но, увы, вот так распорядилась судьба..." – цитирует именинника "Москва-Баку".

Отметим, что к круглой дате Дмитрий Дибров готовит фильм про себя. "Решил про музыку сделать – 12 нот моей жизни, 12 песен... И знаете, это трудно. Про других гораздо легче", – признавался шоумен. Чтобы поднять настроение имениннику, его молодая супруга Полина посвятила юбиляру трогательные слова.

"Мой дорогой муж, начался твой день и твой год. Возможно в жизни что-то могло быть и по-другому: часть событий не произойти, а часть наоборот, но все как есть. Знаю точно одно, 14 ноября 1959 года ты должен был родиться в Ростове на Дону у этих замечательных родителей – Диброва Александра Афанасьевича и Дибровой Татьяны Валентиновны, в большой красивой русской семье" Огромное спасибо за сына! Мы его очень любим! Дмитрий невероятный человек! Спустя три мрачных осенних дня, сегодня, наконец, я у видела солнце на Дону. Как символично (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Полина Диброва у себя в инстаграм-аккаунте.