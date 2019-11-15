Юбилей Дмитрия Диброва омрачила внезапная смерть

Лишь недавно Дмитрий Дибров в беседе с журналистами утверждал, что планирует отметить юбилей в ресторане в кругу родных и друзей. Но его планам не суждено было сбыться. В свежем интервью популярный телеведущий с горечью сказал: "У меня, к сожалению, нет выбора, где и как отмечать. Дело в том, что я сейчас на родине, в Ростов-на-Дону. Я вчера похоронил маму…."
Оказывается, женщина не дожила до юбилея сына всего три дня. "Мы с женой сейчас идем с кладбища... Пойдем, конечно, с друзьями, семейными парами, посидим тихонько, поедим донских наших деликатесов и улетим в Москву. Конечно, хотелось громко отметить юбилей, все-таки 60 лет – это юбилей радостный, но, увы, вот так распорядилась судьба..." – цитирует именинника "Москва-Баку".
Отметим, что к круглой дате Дмитрий Дибров готовит фильм про себя. "Решил про музыку сделать – 12 нот моей жизни, 12 песен... И знаете, это трудно. Про других гораздо легче", – признавался шоумен. Чтобы поднять настроение имениннику, его молодая супруга Полина посвятила юбиляру трогательные слова.
"Мой дорогой муж, начался твой день и твой год. Возможно в жизни что-то могло быть и по-другому: часть событий не произойти, а часть наоборот, но все как есть. Знаю точно одно, 14 ноября 1959 года ты должен был родиться в Ростове на Дону у этих замечательных родителей – Диброва Александра Афанасьевича и Дибровой Татьяны Валентиновны, в большой красивой русской семье" Огромное спасибо за сына! Мы его очень любим! Дмитрий невероятный человек! Спустя три мрачных осенних дня, сегодня, наконец, я у видела солнце на Дону. Как символично (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Полина Диброва у себя в инстаграм-аккаунте.
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