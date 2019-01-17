"Такая молодая": опубликованы редкие фото Фриске
В личном микроблоге Шифрин опубликовал коллаж из архивных снимков. На фотографиях Ефим Залманович запечатлен рядом с вокалисткой. "С пыльной полки", – написал взволнованный воспоминаниями Шифрин.
Поклонники отметили, что Жанны действительно не хватает, умела она влюбить в себя и зрителей, и коллег. Артистка умерла очень молодой и от этого вдвойне грустно.
"Какая же она настоящая. Помню наше общение. Очень сопереживающая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это уже история... Светлая и Долгая Незабываемая память Жанночке!…", "Как без нее пусто...", "Ох... Жанночка....❤️🙏🏻", "Такая молодая ушла от нас...", – писали интернет-обыватели.
Напомним Жанна Фриске скончалась от рака мозга. Артистка боролась за жизнь, лечилась за границей, но болезнь оказалась сильнее. Вокалистке было всего 40 лет. Близкие знаменитости не помнили себя от горя. У вокалистки остался сын Платон. Сейчас мальчик живет со своим папой телеведущим Дмитрием Шепелевым.
После похорон Жанны разгорелся большой скандал. Благотворительный фонд, собиравший средства на лечение артистки, подал иск на ее наследников, требуя вернуть организации порядка 21 миллиона рублей. Теперь семья Фриске судится с организацией. К слову, родственники умершей звезды пока не смогли предоставить документы о том, на что именно ушли полученные от неравнодушных людей деньги.
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