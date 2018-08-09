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"Вся жизнь напоказ": молодая любовница Петросяна похорошела

Евгений Петросян. Кадр youtube.com
Фанаты бурно обсуждают личную жизнь Елены Степаненко и Евгения Петросяна, в частности молодую помощницу юмориста Татьяну Брухунову. 29-летнюю брюнетку называют разлучницей, однако, убеждены поклонники, скандал лишь сыграл ей на руку.
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В фан-клубе Степаненко и Петросяна рассказали, что изначально Брухунова была поклонницей именно жены юмориста, а стала его личной помощницей благодаря рекомендации Елены. "Степаненко предложила ему проверенного человека, ту самую Таню", – рассказала поклонница Наталья.

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Вскоре из скромной тульской девушки Брухунова превратилась в столичную штучку и обзавелась двумя квартирами. Фанаты убеждены, что тут не обошлось без помощи Евгения Петросяна. По словам той же Натальи, Татьяна была настолько горда элитной недвижимостью, что делилась со всем миром ее фотографиями на своей страничке в соцсети. "Там все шикарно", – компетентно заявила Наталья, отметив, что сейчас Татьяна сделала свой аккаунт приватным.

О возможном романе Петросяна и Брухуновой она высказалась так: "Евгений Ваганович – человек, очень падкий на лесть. А Татьяна обладает большим красноречием, она кого угодно может заговорить. Возможно, он и потянулся к ней после ее басен". А еще, по мнению Натальи, юморист "много тратится" на Брухунову. "Та ведь одевается в очень дорогих бутиках. По слухам, Петросян водит ее в дорогие рестораны, вроде они даже отдыхать вместе ездили", – сообщила фанатка юмориста.

Наталья не верит в искренность чувств молодой помощницы к прославленному артисту. Она высказала уверенность, что Брухунова ищет выгоду и популярность. Даже скандал с разводом якобы на руку честолюбивой Татьяне.

"У нее вся жизнь напоказ. Еще она всегда хотела быть известной, любит публичность. Все наши знакомые, которые ее видели в последнее время, утверждают, что она на фоне этого развода даже похорошела, выглядит счастливой. Ей неважно, что в прессе ее выставили разлучницей", – цитирует Наталью "Московский комсомолец".

Автор: Наталья Аряева9 августа 2018, 10:54
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На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

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