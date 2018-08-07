Цымбалюк-Романовская влезла в скандальный развод Петросяна и Степаненко
Вероятно, если бы не повышенный интерес к разводу Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна, расставание прошло бы не столь драматично. Однако три десятка эфиров программы "Пусть говорят", масса иных ток-шоу, желающие пропиариться на чужом несчастье – все это сыграло свою роль.
По словам Виталины, самое болезненное в истории с разводом Евгения Вагановича то, что "большинство информации поступает через СМИ без ведома всех заинтересованных сторон". И то правда. Выступают адвокаты, друзья семьи, соседи – и уже не поймешь, кто врет, а кто желает добра.
"Я считаю, что все-таки семья, если есть какая-то возможность отношений друг с другом, должна сама решить, какую информацию и как предоставить прессе. Это, к сожалению, участь публичных людей. И я считаю, что, конечно, публичные люди, тем более артисты, должны оставаться кумирами. Они должны прежде всего оставаться артистами, их должны запомнить по творчеству", – пояснила Цымбалюк-Романовская в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, что супруги-юмористы были вместе более 30 лет. Сегодня пишут, что у 72-летнего Евгения Вагановича появилась 29-летняя пассия. Его жена подала на развод и потребовала раздела имущества, примерная стоимость которого превышает 1,5 миллиарда рублей.
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