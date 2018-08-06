"Изъять в пользу государства": миллиарды озолотившегося Петросяна требуют конфисковать

Астрономические доходы юмориста Евгения Петросяна и его жены Елены Степаненко вывели россиян из себя. Многие, работая на шахтах, на стройках, в больницах, едва сводят концы с концами, живут от зарплаты до зарплаты, вынуждены брать кредиты на элементарное. Люди заняты на тяжелейших морально и физически производствах, а Петросян и Степаненко знай себе читают со сцены чужие тексты и получают миллиарды рублей! Десятки квартир и дач, часы по цене двушки, шикарные машины – у налоговой полиции к артистам почему-то нет вопросов.

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