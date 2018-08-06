Ушлая молодуха подобралась к Петросяну через Степаненко
Самые преданные поклонники Евгения Петросяна и Елены Степаненко, как выяснилось, не особенно и удивились разводу пары. Согласно их переписке в Сети, многие догадывались, что брак юмористов дал трещину. Фанаты подозревали, что Татьяна Брухунова, удивительно похожая на Елену Степаненко в молодости, сможет негативно повлиять на отношения супругов.
Согласно данным, которые обнаружили репортеры, Брухунова целенаправленно стремилась к Петросяну. Все началось с того, что Татьяна состояла в фан-клубе певца Авраама Руссо, вместе с другими поклонниками она вела сайт, посвященный артисту.
Однако затем интересы Татьяны сместились в сторону юмора. Брухунова увлеклась шоу "Кривое зеркало", в котором участвовал и Евгений Петросян. Поначалу, как выяснил сайт "Комсомольская правда", общение Брухуновой и Петросяна проходило через его тогдашнюю помощницу Ирину. Татьяна собирала вопросы фанатов к артисту и просила через нее организовать ей встречу с кумиром.
Дальше – больше. Как полагает издание, Брухунова и Петросян познакомились во время одной из встреч с фанатами, и Татьяна произвела такое впечатление на артиста, что вскоре стала администратором сайта... Елены Степаненко. "Помню как Брухунова сюсюкала со Степаненко, когда вела только ее сайт. Тоже столько елея разливала. А Степаненко ей была нужна как трамплин для достижения цели. Как змея вползла к ней в доверие", – цитирует издание слова некой фанатки "Кривого зеркала" Аллы.
А вскоре Брухунова стала вести и сайт самого Петросяна. Как утверждают поклонники, с 2013 года Татьяна повсюду следовала за артистом. Фанаты обратили внимание, что, попав в близкое окружение Евгения Петросяна, Брухунова сильно изменилась: стала одеваться в одежду люксовых брендов и сопровождать юмориста не только на рабочих встречах.
"Не понимаю, почему вы всех собак спустили на Татьяну Брухунову? Я видела ее несколько раз на съемках. Очень эффектная девушка. Она мне показалась милой и внимательной. Вела себя учтиво. Зачем нам совать нос в чужую семью?" – задала риторический вопрос фанатка Милена Светлова еще в 2013 году.
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