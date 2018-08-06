Ушлая молодуха подобралась к Петросяну через Степаненко

Все более скандальные подробности поднимаются после известия о разводе и разделе баснословного общего имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Говорят, что пара расстается из-за 29-летней личной помощницы юмориста Татьяны Брухуновой, которая будто бы подбиралась к артисту через его жену.

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