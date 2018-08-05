"Она выносит мне мозг": Звезда "Аншлага" откровенно о разводе

Юморист Святослав Ещенко вслед за Еленой Степаненко и Евгением Петросяном объявил о разводе. 47-летняя звезда "Аншлага" больше не может терпеть опостылевшую жену.

"Мы вместе прожили 20 лет, но она меня мучает и выносит мне мозг. Мне очень с ней тяжело", – пожаловался на супругу друг Петросяна.

Юморист отметил, что развод не является сиюминутной прихотью, они с женой долго обдумывали дальнейшую совместную жизнь. "Это не спонтанное решение: мы проверили свое намерение расторгнуть брак, прожив уже два года раздельно", – пояснил юморист.

Ещенко признался, что придать огласке свою личную жизнь его сподвиг Евгений Петросян. "Он (Петросян – прим. ред.), как обычно, на позитиве! Но мне, вот честно, сейчас не до его миллиардов", – рассказал многолетний участник "Аншлага".

Юморист пояснил, что тянет с разводом из-за формальности – супруги ждут, когда их сыну исполнится 18 лет. Это необходимо, что бы упростить процесс и не решать через суд вопросы с опекой.

Святослав буквально считает дни до совершеннолетия наследника. "Это случится 3 ноября. Прямо в этот день заявление на развод и подадим", – рассказала Ещенко, передает ТАСС.

При этом юморист подчеркнул, что с женой они расходятся мирно, никаких любовниц и дележки имущества – просто так вышло, "это жизнь". "Всем нам лучше жить без скандалов. Жаль, что институт брака в России уже не такой крепкий – вон сколько разводов вокруг! А строить отношения мне сегодня с новой женщиной в 47 лет очень сложно – давайте начистоту, я ведь старый совсем!" – без какой-либо иронии сказал артист.

Напомним, о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Оказалось, что уже 15 лет юмористы не живут вместе, а сейчас решили разделить нажитое имущество. Степаненко требует с мужа около миллиарда рублей – это 80%, того, что супруги вместе заработали. Поговаривают, что артистку разозлил роман мужа с молодой помощницей.