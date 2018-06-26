МакSим покидает сцену из-за неизвестной болезни

Певица МакSим на время оставит сцену. Артистка жалуется на здоровье.

Звезда решила взять бессрочный отпуск и заняться собой. Болезненное состояние не позволяет ей полноценно работать.

МакSим просит поклонников не расстраиваться: как только ее самочувствие придет в норму, она вернется к творческой деятельности. Певица уже отменила несколько концертов в российских городах, не смогла прийти на традиционную встречу с фанатами в день своего рождения, а также посетить фестиваль болельщиков FIFA на Воробьевых горах.

Что за ужасная болезнь подкосила звезду, пока неизвестно. Пресс-секретарь МакSим не комментирует состояние артистки, однако уверяет, что беспокоиться не нужно. Вероятно, в будущем она предстанет перед публикой в новом качестве. Добавим, что точные даты возвращения исполнительницы на сцену не называются.

Публикация от МакSим (@maksim.music.ru) 26 Июн 2018 в 5:37 PDT

Перед уходом певица решила презентовать клип на песню "Здесь и сейчас". Видео в ближайшее время должно появиться в Сети. В основе ролика – настоящая история любви со счастливым концом. По замыслу режиссера клипа МакSим исполнит роль сторонней наблюдательницы, сообщает StarHit.

Публикация от МакSим (@maksim.music.ru) 21 Окт 2017 в 8:08 PDT

Отметим, что высвободившееся время певица планирует посвятить дочерям – девятилетней Александре и трехлетней Марии. Добавим, что в недавних интервью артистка заявляла, что хочет быть не только звездой, но и хорошей матерью. "Сейчас 12 концертов в месяц – предел. Четверг, пятница, суббота, воскресенье – гастроли. Все остальное время я с детьми. Бывают съемки и другие рабочие моменты, конечно", – отметила она. Артистка говорила, что не может выпускать много новых песен – тогда опять придется каждый день давать концерты и работать на износ.