Страдающая неизвестной болезнью МакSим сделала заявление
У себя в Instagram Марина Максимова опубликовала собственную фотографию и обратилась к поклонникам. "Новость о том, что я ухожу в творческий отпуск, – это правда. Я прошу с пониманием отнестись к этому, не выдумывать и не спекулировать", – написала популярная исполнительница.
По ее словам, причина "простая и банальная". "В последнее время из-за переутомления у меня начались проблемы со здоровьем, и я хочу выделить некоторое время на восстановление себя", – объяснила Марина.
Однако артистка успокоила фанатов, сообщив, что не заканчивает музыкальную карьеру, а лишь делает перерыв. Вскоре Максимова порадует поклонников новыми песнями. "Уже через несколько месяцев я вернусь к вам с новыми силами и новым музыкальным материалом", – пообещала певица.
Многочисленные подписчики поддержали решение артистки и пожелали ей скорейшего выздоровления. "С нетерпением ждеем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мариночка, желаем здоровья", "Удачи тебе всего хорошего мы тебя любим", "Правильно!!!Отдыхать тоже надо!!!", "Главное что бы ты была здорова, и тогда будут новые хиты, мы ждем 🌹", – высказались пользователи Сети.
Ранее Марина говорила в интервью, что старается много не работать. "Сейчас 12 концертов в месяц – предел. Четверг, пятница, суббота, воскресенье – гастроли. Все остальное время я с детьми. Бывают съемки и другие рабочие моменты, конечно", – рассказывала Марина Максимова.
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