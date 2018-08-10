"Все у нас получится": задорный Петросян сделал заявление

Евгений Петросян в Крыму. Юморист находится на форуме "Таврида" и пребывает в совершеннейшем восторге от общения с молодежью. Прославленный артист высказался и о разводе с Еленой Степаненко.

Евгений Петросян признался, что получает колоссальное удовольствие от общения с подрастающим поколением. Они питают его энергией, заставляя двигаться и жить, эмоционально заявил юморист. Однако весь задор Петросяна вмиг испарился, когда был задан вопрос относительно его расставания с Еленой Степаненко и раздела общего имущества.

"Я вдалеке, но я надеюсь, что мы придем к мирному соглашению и все у нас получится", – высказал надежду Петросян. Артист попросил не устраивать шумихи из его развода. "Не нужно частный, какой-то внутрисемейный момент так вот вываливать и так вот обсуждать. Это ни к чему хорошему не может привести. Я думаю, что надо оставить это нам на обсуждение", – цитирует Евгения Петросяна "Крым-24".

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 9 Авг 2018 в 8:59 PDT

К слову, уже в понедельник, 13 августа, состоится очередное заседание по делу юмористов. Оно будет проходить в закрытом режиме. Ранее адвокат Степаненко заявил, что информация о требованиях артистки преувеличена – утверждалось, будто она претендует на 80% общего имущества. "Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57%", – заявил в интервью один из сотрудников адвокатского бюро "Забралова, Крылова и партнеры", которое представляет интересы Степаненко в суде.

Адвокат пояснил: 7% из той суммы, что надеется получить юмористка, составляют половину от стоимости "выведенного" из семейного бюджета Петросяном имущества. При этом куда и как артист "вывел" из семьи деньги, не объясняется. Впрочем, в Сети фанаты уже сделали вывод, что на эту сумму Петросян купил квартиры личной помощнице Татьяне Брухуновой, которую называют причиной развода юмористов.

