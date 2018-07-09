У Бледанс роман с молодым известным актером

СМИ сообщили о том, что у Эвелины Бледанс романтические отношения с известным актером Аристархом Венесом. Тот факт, что парень на 21 год моложе сексапильной артистки, влюбленных не беспокоит.

После развода с продюсером Александром Семиным 49-летняя Эвелина Бледанс не мучается от одиночества. Говорят, актриса увлечена звездой сериалов "Кадетство" и "Кремлевские курсанты" Аристархом Венесом. По слухам, 28-летний артист не смог устоять перед манкой рыжеволосой красавицей.

Свои отношения пара не скрывает. На днях артистов видели в Крыму, а до этого – на Красной площади за поцелуями. "Эвелина и Аристарх давно знакомы, они вместе заняты в спектакле "Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов". По сюжету играют любовников – на этой почве и сблизились. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины, малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть", – рассказали в близком окружении Бледанс.

Эвелина предпочитает не афишировать свои отношения с Аристархом. На все вопросы пронырливых журналистов актриса отвечает неопределенно. "В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами", – цитирует Бледанс StarHit.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 5 Июл 2018 в 1:11 PDT

Отметим, что ранее в любовники актрисе репортеры записывали бизнесмена Сергея Демчева. Журналисты выяснили, что предприниматель является генеральным директором столичной галереи "МАРС". Демчев – завидный холостяк, однако у него есть два сына и дочь. А еще, как утверждают представители СМИ, бизнесмена связывали нежные отношения с коллегой, галеристкой Лизой Савиной.