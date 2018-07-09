У Бледанс роман с молодым известным актером
После развода с продюсером Александром Семиным 49-летняя Эвелина Бледанс не мучается от одиночества. Говорят, актриса увлечена звездой сериалов "Кадетство" и "Кремлевские курсанты" Аристархом Венесом. По слухам, 28-летний артист не смог устоять перед манкой рыжеволосой красавицей.
Свои отношения пара не скрывает. На днях артистов видели в Крыму, а до этого – на Красной площади за поцелуями. "Эвелина и Аристарх давно знакомы, они вместе заняты в спектакле "Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов". По сюжету играют любовников – на этой почве и сблизились. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины, малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть", – рассказали в близком окружении Бледанс.
Эвелина предпочитает не афишировать свои отношения с Аристархом. На все вопросы пронырливых журналистов актриса отвечает неопределенно. "В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами", – цитирует Бледанс StarHit.
Отметим, что ранее в любовники актрисе репортеры записывали бизнесмена Сергея Демчева. Журналисты выяснили, что предприниматель является генеральным директором столичной галереи "МАРС". Демчев – завидный холостяк, однако у него есть два сына и дочь. А еще, как утверждают представители СМИ, бизнесмена связывали нежные отношения с коллегой, галеристкой Лизой Савиной.
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