Страдающий синдромом Дауна сын Бледанс порезал горло и стал задыхаться

С сыном Эвелины Бледанс Семеном случилось ЧП в Болгарии. Стоило популярной артистке отвлечься, как мальчик съел шоколадную медаль вместе с фольгой.

Эвелина Бледанс вместе с шестилетним сыном Семеном отдыхает в болгарской Равде. Комедийная актриса побывала в гостях у певицы Лолиты Милявской, фото с которой опубликовала в своем аккаунте в Instagram, встретилась с друзьями, насладилась ярким солнцем и лазурным морем.

Однако Эвелина и Семен столкнулись с неприятностями. Все началось с изменения погоды: подул холодный ветер, прошел дождь. А потом и вовсе случилось ЧП, о котором откровенно рассказала Бледанс своим подписчикам. "Семочка взял азбуку, чтоб идти в школу как Буратино и попросил золотых монеток на цирк, чтоб азбуку не продавать... и пока я резала арбуз съел одну шоколадку вместе с половинкой металической медальки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начала свой рассказ Эвелина.

Можно представить, как испугалась артистка за своего шестилетнего сына. Да и сам Семен пережил несколько неприятных мгновений. "Ой-ей-ей, что у нас было.... и плакал, и задыхался , и горлышко порезал😱😱😱, но мама все достала без вызова врача, хотя реально было страшно! Обычно я ему эти медальки очищала, а тут сам решил🙈", – объяснила Бледанс.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 25 Июн 2018 в 9:44 PDT

Многочисленные подписчики поддержали артистку. "Умница)) Мама рядом, значит все будет хорошо!!!", "Слава Богу, что все обошлось! Приятного вам отдыха!", "Будьте осторожны, дай вам Бог здоровья, и хорошего настроения, тогда все преодолеете", "Красивая. умная. заботливая. уникальная женщина вы. Эвелина. а мальчик ваш – просто чудный очаровашка. любуемся им", "Огось. Молодечик!!!! Это довольно опасное дело. Хорошо, что все обошлось", – прокомментировали рассказ Эвелины Бледанс фанаты.