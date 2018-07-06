Муж Макеевой рассказал о еженедельных уходах из дома

Бывший муж актрисы Анастасии Макеевой композитор и певец Глеб Матвейчук счастлив в новых отношениях. Он с ужасом вспоминает, как расставался с Анастасией.

Глеб очень жалеет, что тогда они не смогли расстаться по-человечески. По словам мужчины, Макеева просто затравила его мать в прессе. "Я просил Анастасию только об одном – не трогать мою мать! Она пожилой человек, перенесла много операций, у нее слабое здоровье. При этом маме постоянно приходится сталкиваться с необоснованными обвинениями в свой адрес", – сообщил артист.

Матвейчук добавил, что в трудное для него время его поддерживали только родители. Жена даже не пыталась ему помочь. "Когда я был в буквальном смысле затравлен в Театре имени Моссовета и многие коллеги, с которыми работал, отвернулись от меня... На меня подали в суд, требуя пять миллионов рублей. Но судья приняла решение в мою пользу. После суда, естественно, я уволился. Но Настя, которая все это время находилась в стороне от конфликта, решила не покидать театр... Моя жена была в прекрасных отношениях с теми, кто пытался разрушить мою жизнь", – сообщил Глеб.

Публикация от Глеб Матвейчук (@glebmatveychuk) 16 Апр 2018 в 10:31 PDT

Матвейчук не ожидал, что красивые и романтичные отношения обернутся для него страшным кошмаром. По словам артиста, жизнь с Макеевой – это череда скандалов, которые актриса создает на пустом месте. "Поругаться могли из-за любой мелочи... В последний год у нас дома всегда стоял собранный чемодан, с которым я уходил раз в две недели", – вспоминает мужчина.

Сейчас Глеб счастлив, он с неохотой вспоминает о бывшей жене и не желает встречаться с ней. Музыкант состоит в отношениях с коллегой по цеху Еленой Глазковой. У пары вскоре родится ребенок, сообщает 7Дней.ru.

Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan) 24 Июн 2018 в 2:44 PDT

Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году. Расставание подкосило Макееву. Девушка впала в депрессию. А после, чтобы развеять хандру, она устроила своеобразный "кастинг" женихов, которые дарили ей шикарные букеты и приглашали на свидания. Однако та история не увенчалась успехом.