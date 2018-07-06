Стало известно о расставании Дмитрия Тарасова накануне родов жены

Дмитрий Тарасов расстался с футбольным клубом "Локомотив". У футболиста закончился контракт, и теперь у него начинается новая жизнь.

После заседания трансферного комитета клуба "Локомотив" было принято решение прекратить сотрудничество с Дмитрием Тарасовым. Говорят, с футболистом не продлили контракт из-за его финансовых запросов. Якобы спортсмен не хотел соглашаться на меньшую сумму, а руководство клуба не собиралось сохранять высокий заработок для 31-летнего игрока, компетентно сообщает "Телепрограмма".

Ранее Дмитрий Тарасов получал порядка 2,5 миллиона евро в год. Однако с недавних пор у футболиста начались проблемы на работе. Так, в этом году Дмитрий не вошел в состав сборной России, а незадолго до этого ему якобы хотели урезать зарплату чуть ли не вдвое.

А ведь совсем скоро супруга подарит Дмитрию Тарасову второго ребенка. Модель Анастасия Костенко на сносях, со дня на день малыш появится на свет. На днях девушка поделилась с многочисленными подписчиками своей странички в Instagram чувствами, которые испытала, узнав о беременности.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 20 Июн 2018 в 2:36 PDT

"Я помню это чувство, которое впервые испытала по дороге домой, когда всеми медицинскими методами подтвердилась желанная беременность. Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему телу. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильна любовь к своему ребенку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился", – поделилась эмоциями Костенко.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли свадьбу в январе 2018 года. Ранее спортсмен состоял в отношениях с начинающей певицей, ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой.