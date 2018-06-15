"Когда урод появится": отекшую Костенко затравили

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала семейное фото. Оно и стало причиной скандала: в адрес девушки посыпались критика и оскорбления.



Совместное фото футболиста и модели вызвало неоднозначную реакцию в Instagram. Некоторые критично отнеслись к внешности беременной Костенко, а также в грубой форме поинтересовались датой родов. "Такая жирная пузатка. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Когда урод появится то?" – написали пользователи. "Какая она отекшая", – добавил другой комментатор.



Однако некоторые резко осекли завистливых и пожелали жене футболиста хороших родов и здорового малыша. Многие участники обсуждения заявили, что выглядит Костенко просто прекрасно, и начали гадать, какого же пола будет малыш. "Не желайте зла. Тем более не пишите такие вещи беременной", – возмутилась подписчица. "Легких родов тебе чтоб все шло по плану", – добавила другая.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 15 Июн 2018 в 10:09 PDT

Некоторые спикеры намекали на нюансы истории любви супружеской пары и предрекали "возмездие". "Все вернется... Все обязательно вернется", – написал подписчик, вероятно имеющий в виду уход Тарасова от певицы и телеведущей Ольги Бузовой, когда они еще были в браке.

В целом, все сошлись во мнении, что пара выглядит счастливо и пожелали им удачи и крепкой семьи. "Красивые, счастья и добра", – написал подписчик.