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"Жмот" Тарасов внезапно осыпал 9-летнюю дочь бриллиантами

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23
Футболист Дмитрий Тарасов поздравил свою девятилетнюю дочь с днем рождения. Он подарил наследнице ювелирное украшение.

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Несмотря на то что со дня на день Дмитрий должен во второй раз стать отцом, он не проигнорировал день рождения своего ребенка от первого брака. Спортсмен внезапно приехал к дому Ангелины в шикарном кабриолете и осыпал наследницу драгоценностями. Об этом сообщила в своих соцсетях экс-супруга Тарасова Оксана.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Женщина опубликовала фото дочери, которая примерила папин презент: маленькие бриллиантовые сережки и подвеску из драгоценных металлов. "Лучшие друзья девушек любого возраста – это бриллианты 😂😊. Какая же она уже взрослая... P.S. Дочка в полном восторге! Спасибо папе 🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Оксана в микроблоге.

Подписчики отметили, что дочь футболиста растет настоящей красавицей, многие отметили: девочка очень похожа на отца. "Очень похожа на папу , ) Всех благ малышка ) а Оксана тоже молодец", "Папины гены. Вырастет высокая и стройная как он", – писали фолловеры.

Завистники принялись спорить, насколько этот подарок был затратен для спортсмена с миллионными доходами. Злопыхатели отметили, что Дмитрий – жмот, ведь с таким заработком мог бы преподнести любимому отпрыску что-нибудь подороже.

"Очень радостно за вашу дочку , но в данном варианте речь идет о футболисте ,зарплата которого по официальным источникам составляет 1,8 -2,4 млн евро в год .... ( вам для справки и для сопоставления ) 😉", "а что по Вашему он должен был дочке подарить?) скорее всего, этот подарок был оговорен заранее, а стоимость, явно не за три копейки купил)) есть дети, у которых есть все... моя дочка в 9 лет попросила на др набор пластиковых мух и жуков 💁🏽‍♀️", "не охреневайте 😉, мог бы и ЛамборГини ( на будущее, еще неизвестно -вдруг молодая жена у него все имущество отожмет ) подарить и в этом нет ничего удивительного для @tarasov23", – спорили пользователи Сети.

Добавим, что Тарасов вскоре снова станет отцом. Он посвящает все свое свободное время новой супруге Анастасии Костенко. Дмитрий даже перестал выкладывать фото с Ангелиной, хотя до встречи с Костенко делал это очень часто. В Сети сплетничают, что Оксане не хватает денег на содержание девочки, потому что футболист перестал помогать, однако экс-супруга спортсмена эти слухи не комментирует.

Автор: Руслана Алексеева19 июня 2018, 16:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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