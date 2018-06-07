Бледанс в инвалидной коляске завизжала от ужаса

Актриса Эвелина Бледанс ушла в иную реальность. Артистка не могла сдержать крик.

В своем Instagram Эвелина опубликовала короткий ролик. На видео Бледанс, сидя в инвалидной коляске, с помощью специального устройства путешествует по виртуальной реальности. Звезда очень напугана происходящим, она визжит, вздрагивает от ужаса, а потом, не выдержав страшной картины, срывает с себя устройство.

Эвелина пояснила подписчикам, что это видео было снято, когда она участвовала в VR-выставке "Психоз". Организаторы проекта усадили звезду в кресло-коляску, а "санитары" в белых халатах надели на нее шлем виртуальной реальности. "Наверное, это могла бы видеть Алиса в Зазеркалье, будь она более безумной. Еще одна уроженка Туманного Альбиона, Сара Кейн, в своих фантасмагорических видениях превзошла героиню Кэррола", – поделилась впечатлениями Бледанс.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 7 Июн 2018 в 6:44 PDT

Добавим, что артистка запечатлена в очень скромном образе. Красотка облачилась в черное платье с принтом в форме огромных синих цветов, косуху и кроссовки. Обычно же Эвелина предпочитает появляться на публике в очень откровенных нарядах.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 27 Апр 2018 в 2:53 PDT

Ранее Бледанс шокировала общественность провокационным платьем с суперглубоким декольте. В нем артистка появилась на съемках передачи на "второй кнопке". Король гламура Сергей Зверев, который также присутствовал в студии, обиженно заявил присутствующим, что на фоне "сисек" Эвелины, даже несмотря на огромное количество стразов и блесток, выглядит слишком бледно.