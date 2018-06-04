МакSим изуродовала себя после семейного скандала

10 июня Марина Абросимова, более известная как МакSим, отмечает 35-летие. Накануне "полукруглой" даты она рассказала много интересного в интервью.

Певица МакSим признается, что ее можно не узнать, если заклеить "фирменную" татушку на плече. "Сделала я ее в 13 лет после семейного скандала. Я тогда хлопнула дверью, убежала из дома, а вернулась с рисунком. Сначала это был просто набор из точек и линий. А потом, в более зрелом возрасте, доделала и превратила в кошку. Такая была задумка. Но так как "бил" друг, это животное скорее напоминает хорька или куницу", – сообщала эстрадная звезда.

Артистка уверяет, что ей до сих пор стыдно за многое из юности. Например, за прически, которые она делала до прихода на сцену. "И смешные хвостики, и окрашивания в странные цвета... Иногда творила – даже фотографии страшно пересматривать. Где была моя голова? Кстати, мало кому известно: от природы я кудрявая. Отсюда и постоянная война с волосами", – заявила Марина.

Последний раз МакSим, по ее словам, плакала из-за повышенного тона в разговоре. "Не выношу, когда кричат. К тому же это бесполезное занятие. Любые проблемы можно решить спокойно", – уверяет артистка.

В заключение беседы она рассказала, что может сподвигнуть ее на голодовку. "Объявлю ее, когда начну худеть, – цитирует певицу журнал StarHit. – Остальное такого не стоит. Придерживаюсь правильного питания, регулярно занимаюсь спортом. Но иногда разрешаю себе тортики – как поощрение за кучу переделанной работы, например".