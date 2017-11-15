Располневшая певица МакSим прячется за пышными платьями

Общественность обвиняет певицу МакSим в попытках скрыть лишний вес. Поводом для критики стал наряд артистки на церемонии вручения премии "Золотой граммофон".

Девушка появилась перед объективами фотокамер в элегантном темно-синем платье, подчеркивающим декольте и линию плеч. Однако юбка наряда была излишне пышной, и визуально добавила МакSим лишних килограммов, сообщает teleprogramma.pro.

Видимо, к следующему выходу в свет певица вспомнила слова фанатов и надела облегающее черное платье и элегантные ботфорты. Фотографию в другом образе МакSим выложила в социальные сети. Поклонники начали восхищаться новым нарядом певицы в Instagram. "Стройная и любимая!", "Симпотяга!!", – писали пользователи.

Отметим, что в последнее время МакSим существенно снизила публичную активность. Звезда стала давать меньше концертов, реже записывает песни, чем в начале двухтысячных, когда ее голос звучал чуть ли не в каждой машине.

Публикация от МакSим (@maksim.music.ru) Ноя 14 2017 в 10:17 PST

Девушка призналась, что тогда она вместе с командой работали на износ: "В те годы мы ездили столько, что у моего коллектива, а их 12 человек, шла кровь из носа. Мы выходили бледные на сцену. У нас было по 30 концертов в месяц и перелеты каждый день. Коллектив, конечно, очень сильно потерял здоровье".

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Ноя 14 2017 в 3:32 PST

Теперь певица, которая родила уже двоих детей, хочет быть не только звездой, но и хорошей матерью: сейчас 12 концертов в месяц – предел. Четверг, пятница, суббота, воскресенье – гастроли. Все остальное время я с детьми. Бывают съемки и другие рабочие моменты, конечно". Артистка не может выпускать много новых песен – тогда опять придется каждый день давать концерты и работать на износ.

Публикация от МакSим (@maksim.music.ru) Окт 21 2017 в 8:08 PDT

Кроме того, новые композиции, по признанию МакSим, получаются слишком личными и откровенными: "Некоторые близкие люди меня деликатно попросили их не выпускать, потому что там слишком много сказано".