Вскрылись обман и манипуляции расчетливой Костенко

В Сети появились сенсационные данные о жене Дмитрия Тарасова. Согласно им Анастасия Костенко забеременела обманным путем, плохо ладит со свекровью и негативно высказывается о бывшей жене футболиста.

По слухам, трогательные фото, на которых Дмитрий Тарасов нежно поглаживает округлившийся живот третьей супруги, модели Анастасии Костенко, всего лишь ширма, за которой скрывается куча проблем. В соцсетях распространилась информация, раскрывающая всю подноготную отношений в паре.

Говорят, что у Анастасии Костенко напряженные отношения со свекровью, а пока единственный ребенок Дмитрия Тарасова – дочь Ангелина – и вовсе категорически отказывается общаться с новой женой отца. Якобы когда недавно у девочки был день рождения и на нем присутствовала Анастасия, именинница не захотела познакомиться с ней.

Неизвестно, связано это или нет, но недавно в Instagram Костенко раскритиковала родителей, которые отдают своих детей в модельный бизнес. А ведь Ангелина как раз делает первые шаги в этой индустрии. По слухам, манипуляции Анастасии не остались незамеченными матерью Ангелины, первой супругой Дмитрия Оксаной, и та в ответ тонко поставила беременную модель на место.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 30 Апр 2018 в 2:09 PDT

Впрочем, по слухам, не ладит Костенко и со свекровью. Той якобы не нравится, что Анастасия "живет на всем готовеньком" и пестует свою беременность. При этом сообщается, что мать Тарасова к ней относится чуть лучше, чем к предыдущей невестке – поющей ведущей Ольге Бузовой.

Но самое главное, как утверждает "Дом-2" Life, Костенко забеременела обманным путем. Отмечается, что для осуществления задуманного привлекательная модель использовала шприц.