Первая жена Тарасова поставила на место беременную Костенко

Как полагают пользователи Сети, первая жена Дмитрия Тарасова Оксана и нынешняя супруга футболиста Анастасия Костенко сцепились на просторах виртуальной реальности. Изящные высказывания Оксаны на выпад Анастасии вызвали восторг у ее фанатов.

Все началось с того, что недавно Оксана Тарасова, первая супруга футболиста Дмитрия Тарасова, сообщила о том, что их общая девятилетняя дочь Ангелина делает первые шаги в модельном бизнесе.

Вскоре на своей официальной страничке в социальной сети Instagram нынешняя жена спортсмена, модель Анастасия Костенко (которая, к слову, скоро подарит ему второго ребенка) оставила пост, в котором осудила родителей, отдающих наследников в мир моды и бесконечных съемок, а также фотографов, которые прибегают к фотошопу и прочим эффектам.

Затем Оксана в той же социальной сети, опубликовав собственную фотографию, сопроводила ее таким рассказом: "Однажды ко льву пришла собака и вызвала его на бой. Но лев даже не обратил на нее внимания. Тогда собака заявила: – Если ты не будешь со мной драться, я пойду и расскажу всем своим друзьям, что лев меня боится! На что лев ответил: – Пусть лучше меня осудят за трусость собаки, чем будут презирать львы за то, что я сражаюсь с собаками." Мораль: Знай себе цену☝️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)

Подписчики первой супруги Тарасова сделали вывод, что этим рассказом Оксана поставила на место Анастасию. "Подстебнула, так подстебнула!) Обожаю вас, Оксана)", "Как тонко и профессионально вы ровняете с землей всяких м̶и̶с̶о̶к̶ мосек😂💪", "Шах Мат этой Костенко!!! Она действительно собака-шавка", "Ах какая мудрая женщина 😍шавки должны знать свое место😎", "Очень все грамотно. Тупость некоторых зашкаливает, но это их проблемы. Всегда надо быть выше. Надо быть леди, а не крестьянкой", – высказались восхищенные поклонники Оксаны.