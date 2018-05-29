Тарасова и Костенко поздравляют с важным событием

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко заинтриговала поклонников. Девушка намекнула на праздник в их семье, правда не сказала в честь чего.

Анастасия опубликовала в своем Instagram изображение в Stories. На снимке изображены желтые бутоны цветов, надпись "Небольшая дата" и множество смайликов, среди которых, перстень для помолвки, часовня и сцепленные обручальные кольца.

Поклонники очень удивились, что же это за необычная дата такая – 29 мая. Ведь тем, кто следит за личной жизнью спортсмена известно, что предложение Дмитрий сделал Анастасии 22 декабря 2017 года, расписались они меньше чем через месяц – 10 января, а венчались 6 февраля.

Предположительно – это могла быть дата знакомства или день, когда завязались отношения спортсмена модели, или, может, пора поздравлять семью Тарасовых с пополнением? Некоторые поклонники так и сделали. Ведь если приглядеться к этим эмодзи, можно проследить хронологию, которая логично должна завершится изображением младенца.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли свадьбу в январе 2018 года. Ранее спортсмен состоял в отношениях с начинающей певицей Ольгой Бузовой. Говорят, Костенко и Тарасов поженились из-за беременности девушки.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 18 Мар 2018 в 3:49 PDT

Напомним, Анастасия Костенко решила рожать не за границей, как любят отечественные знаменитости, а в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". По слухам, модель выбрала VIP-апартаменты из нескольких комнат. Там есть джакузи, телевизор, гипоаллергенная мягкая мебель кровать-трансформер, кровать для гостей.