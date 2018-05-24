Вайкуле рассекретила летние планы Пугачевой

Курортная Юрмала готовится в четвертый раз принять Международный музыкальный фестиваль "Лайма. Рандеву". На сцену концертного зала "Дзинтари" за четыре дня выйдут более 60 артистов – молодых и суперзвезд. А вот о том, появится ли в зале Алла Пугачева, корреспондент Dni.Ru узнал у хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле.



"Специально Аллу я не звала. Просто спросила, когда она собирается быть в этом году в Юрмале, – призналась певица. – Она сказала, что думает приехать лишь в августе (а мероприятие пройдет 19-22 июля. – Прим. ред.). Просто они хотят для детей теплую воду, а в августе в Юрмале море особенно хорошо".

"У Аллы появилась альтернатива Юрмале – дом на Кипре, – продолжила Лайма. – Хотя зря они хотят туда мотаться: там бывают холодные ветра, которые отравляют все на свете. Из-за них, может, быстрее доберутся до Рижского взморья. Я буду их ждать!"

Прошлогоднее появление Примадонны в Юрмале ознаменовалось еще и циклом юмористических роликов "Дамы с дюн", которые публиковал на своей странице в соцсети Максим Галкин. "Они рождались как-то сами собой. Мы ничего специально не придумывали, но было весело, – улыбнулась Вайкуле. – Если Алла приедет – надеюсь, продолжим".



Напомним, что в 2017-м Алла Борисовна с супругом произвели фурор в один из дней "Рандеву", хотя пришли в качестве зрителей. "Сегодня в зале сидят такие люди, перед которыми и рот страшно открывать – Алла Пугачева и Нани Брегвадзе!" – нервничала за кулисами Лолита. А Галкин позже все-таки вышел на сцену.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) 22 Авг 2017 в 8:16 PDT

В Юрмале Примадонна уже несколько лет снимает роскошную виллу "Марта" стоимостью 15 миллионов рублей. До дома Вайкуле – рукой подать. Как писала пресса, аренда двухэтажного дома с кинозалом, зимним садом, картинной галереей и четырьмя спальнями обходилась главной артистке России в 100 тысяч евро ежемесячно.

Сейчас, судя по строительным лесам, в доме идет ремонт. Возможно, поэтому визит Пугачевой откладывается. Впрочем, одну из самых шикарных вилл в Юрмале могли и продать – слухи об этом ходили давно.

