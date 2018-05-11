Васильев раскрыл секрет "вечной молодости" Вайкуле

Лайма Вайкуле всегда отличалась от других звезд эстрады – она считалась иконой стиля как в начале карьеры, так и по сей день. "Певица остается вечно молодой, стильной и модной артисткой, не дающей себя забыть", – похвалил ее в интервью Dni.Ru историк моды и телеведущий Александр Васильев в преддверии фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала".

По его мнению, феномен модного влияния Вайкуле связан в первую очередь с тем, что в эпоху перестройки она приняла исключительно западное направление, как в стиле одежды, так и в песенном репертуаре. "Несколько лет она работала по контракту в США, где ее уже называли латвийской Мадонной, – продолжает Васильев. – Этот западный флер, легкий прибалтийский акцент, очень сдержанная цветовая гамма в одежде, ограниченная тремя цветами – белым, черным и красным, стрижка каре, угловатые движения в танцах, поставленных хореографом Аллой Сигаловой, высокий профессионализм и стремление к вечной молодости – сделали Лайму Вайкуле одной из самых стильных звезд на постсоветской эстраде".

Напомним, что имя Лаймы Вайкуле стало известно в середине 80-х. Прежде чем дебютировать перед многомиллионной аудиторией, певица прошла сценическую школу в легендарном юрмальском кафе Jūras pērle и радикально выделялась из череды поп-артистов того времени. Отточенная танцевальная пластика и потрясающее чувство стиля Лаймы стали поистине культурологическим шоком для неизбалованной зрелищами публики.





"Если о других звездах эпохи 80-90-х мы сейчас практически ничего не слышим, то Лайма не дает о себе забыть, – уверен Васильев. – Ее последняя идея – организовать музыкальный фестиваль в Юрмале – это очень правильная и яркая находка. После ухода "Новой волны" из Юрмалы в Сочи образовалась некая пустота, некоторый вакуум в эстрадной сфере, который Лайма прекрасным образом заняла". Очередной фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" будет проходить с 19 по 22 июля.