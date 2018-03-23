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Шоу-бизнес

Панин: Я больше алкоголик, чем наркоман

Алексей Панин. Фото: vk.com/hypepanin
Скандальный актер Алексей Панин, чье имя не сходит со страниц таблоидов, поделился новыми откровениями. На сей раз он заявил, что мечтает уехать из России.
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Панин рассказал, что раньше и не помышлял об эмиграции. По его словам, в этой стране реализовались все его планы и замыслы. Однако последнее время Алексей задумывается над тем, чтобы покинуть родину.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Актер отметил, что представляет свою жизнь, как у его коллеги Алексея Серебрякова, — на две страны. Он бы хотел работать в России, а жить за границей. "Моя "национальная идея" – хочу пусть не сейчас, но уехать. Я не говорю о глухой эмиграции, как в 70-е годы, когда люди уезжали навсегда. Я не рисую в своих мечтах виллы и особняки, мне хотелось бы в более взрослом возрасте жить в квартирке на берегу моря", - цитирует звезду сайт "Комсомольская правда".

Свое желание уехать из России Панин объясняет тем, что вокруг него очень много агрессии и лжи. "Даже народные гулянья на Новый год превращаются в затянувшуюся пьянку… Общество заставляет тебя чувствовать себя ущербным. Все осуждается, особенно если тема связана с сексом. У меня нет знакомых девушек, у которых не было секса с подругами. И они не лесбиянки. Это просто сексуальная фантазия", – поделился Алексей.

Однако сейчас на такие кардинальные перемены, как переезд за границу, артист не решается. Панин сообщил, что ему надо "восстановить жизнь". "Я долго искал своего ребенка, потом от меня ушла жена. Тогда я плюнул на все, в моей жизни появились наркотики, хотя я больше алкоголик (грубо говоря), чем наркоман", – разоткровенничался он.

При этом артист заверил, что все это в прошлом и он уже три года не пьет. "Я благодарен, что я выжил, вернул свою дочку по закону через суд, и сейчас с возрастом понимаю, что такое жить, чтобы твой ребенок был счастлив", – заключил Панин.

Автор: Валерия Нарская23 марта 2018, 18:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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