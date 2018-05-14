"Мальчик в памперсах": Бузова едко прошлась по Тарасову

Поющая ведущая Ольга Бузова присматривает себе нового кавалера. Исполнительница дала откровенное интервью.

Ольга уже давно одинока. После расставания с супругом – футболистом Дмитрием Тарасовым исполнительнице не удается наладить личную жизнь. Бузова честно призналась, что выступления перед публикой ей заменяют секс.

"Я получаю такое удовольствие на концертах, что иногда эти эмоции даже с интимной близостью не сравнятся. Что бы я выбрала – год без секса или без сцены? Легче обойтись без первого, чем без шоу "Под звуки поцелуев", с которым сейчас езжу по всей стране. Но уверена, что эта ситуация временная, и скоро моя личная жизнь наладится", – сообщила звезда.

Ольга рассказала, что после брака с Тарасовым стала очень требовательной к мужчинам. Ее возлюбленный должен хорошо зарабатывать и брать на себя все бытовые заботы.

"У меня уже был мальчик в памперсах. Я семь лет тащила отношения. Больше не готова искать время для встреч, решать, куда свозить кавалера на отдых, какую плитку выбрать в холл дома или где поменять зимнюю резину на летнюю, причем как на своей машине, так и на его! Надеюсь, мой будущий мужчина сможет сам с этим разобраться", – сказала Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 11 Май 2018 в 7:36 PDT

Также Бузова отметила, что после развода больше не интересуется футболом. Исполнительница нашла себе новое увлечение. "Раскрою секрет: в последнее время мне больше нравится хоккей, особенно НХЛ", - сообщила певица изданию StarHit.

Публикация от Life.ru (@liferusport) 16 Апр 2018 в 3:00 PDT

Добавим, что недавно Ольгу Бузову застукали с нападающим клуба НХЛ "Даллас Старз" Александром Радуловым. Они ворковали в одном из ночных клубов Москвы.

Радулов не отходил от Бузовой. Молодые люди беззастенчиво флиртовали и оживленно беседовали. Было заметно, что спортсмену и артистке очень нравится проводить время вдвоем.