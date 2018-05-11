Бузова напророчила: Народ едко высмеял опозоренного Тарасова

Футболист и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов не будет представлять нашу страну на Чемпионате мира по футболу. Теперь хейтеры подтрунивают над спортсменом в Сети.

Сегодня, 11 мая стали известны имена игроков, которых вызвали на сборы для подготовки к этому важному спортивному событию, Фамилии экс-супруга Бузовой в нем не оказалось. Отметим, что лучшие друзья Тарасова братья Миранчуки получили приглашение, впрочем, как и Федор Смолов, Артем Дзюба, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Игорь Смольников и другие. Капитаном стал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

Почему Дмитрий вылетел из состава неизвестно, однако это не помешало любителям футбола саркастически подтрунивать над спортсменом в Сети. Летом у Дмитртия должна родится дочь, поэтому поклонники предположили, что теперь у него появится много свободного времени для помощи жене с новорожденным.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 10 Май 2018 в 12:42 PDT

"Теперь у вас много свободных вечеров с любимой😂😂😂😂😂как собственно и дней😂😂😂", "А что вы дальше будете делать ? Вы не прошли...", " "да в сборную его не взяли)))", – писали пользователи Сети. Особо злорадные вспомнили песню бывшей супруги спортсмена Ольги Бузовой "Хит-парад". В ней есть такие строки: "Ты не попал, или этот твой выстрел был не тому". По мнению поклонников Ольги, эти слова популярной исполнимтельницы напророчили позорный вылет из состава.

Напомним, что 5 мая этого года ФК "Локомотив" под руководством тренера Юрия Семина стал чемпионом России. "Красно-зеленые" выиграли чемпионат РФПЛ впервые с 2004 года и в третий раз в своей истории. В этом матче Дмитрий Тарасов рассек бровь, столкнувшись с Антоном Заболотным. Футболисту потребовалась медицинская помощь, сообщает Teleprogramma.pro.