Бузова напророчила: Народ едко высмеял опозоренного Тарасова
Сегодня, 11 мая стали известны имена игроков, которых вызвали на сборы для подготовки к этому важному спортивному событию, Фамилии экс-супруга Бузовой в нем не оказалось. Отметим, что лучшие друзья Тарасова братья Миранчуки получили приглашение, впрочем, как и Федор Смолов, Артем Дзюба, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Игорь Смольников и другие. Капитаном стал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.
Почему Дмитрий вылетел из состава неизвестно, однако это не помешало любителям футбола саркастически подтрунивать над спортсменом в Сети. Летом у Дмитртия должна родится дочь, поэтому поклонники предположили, что теперь у него появится много свободного времени для помощи жене с новорожденным.
"Теперь у вас много свободных вечеров с любимой😂😂😂😂😂как собственно и дней😂😂😂", "А что вы дальше будете делать ? Вы не прошли...", " "да в сборную его не взяли)))", – писали пользователи Сети. Особо злорадные вспомнили песню бывшей супруги спортсмена Ольги Бузовой "Хит-парад". В ней есть такие строки: "Ты не попал, или этот твой выстрел был не тому". По мнению поклонников Ольги, эти слова популярной исполнимтельницы напророчили позорный вылет из состава.
Напомним, что 5 мая этого года ФК "Локомотив" под руководством тренера Юрия Семина стал чемпионом России. "Красно-зеленые" выиграли чемпионат РФПЛ впервые с 2004 года и в третий раз в своей истории. В этом матче Дмитрий Тарасов рассек бровь, столкнувшись с Антоном Заболотным. Футболисту потребовалась медицинская помощь, сообщает Teleprogramma.pro.
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