Эксклюзив Интервью Сафронов о любовных утехах с Понаровской Малахов разболтал про беременность 46-летней Кудрявцевой Дом-2

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Шоу-бизнес

"Обнародованный" мужской орган Дмитрия Тарасова возмутил народ

Дмитрий Тарасов. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
В Сети распространился рассказ некой девушки, которая подслушала о том, что якобы Дмитрий Тарасов изменяет беременной супруге. Гипотетическая любовница сообщила в подробностях о размере мужского органа футболиста, из-за чего интернет-пользователи пришли в негодование.
прочитано 4810 раз

Рассказ ведется от лица девушки, ставшей невольной свидетельницей откровений ярой фанатки футбольного клуба "Локомотив", принимавшего у себя "Зенит". Слушательница узнала, что эта "молоденькая" девушка имеет возможность заходить в раздевалку к игрокам, поскольку якобы общается со всеми ними. Однако, по словам рассказчицы, только Дмитрий Тарасов – "любовь всей жизни".

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Сюжеты Слухи и сплетни

Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Далее девушка сообщила, будто этой фанатке футболист не раз предлагал развлечься и, мол, та уже два раза соглашалась. Интересно, что во время этих откровений гипотетическая любовница Дмитрия Тарасова открыто рассказала о размере мужского достоинства спортсмена, сравнив его... с удавом.

В заключение рассказчица пояснила, что стояла рядом с той фанаткой, которая, в свою очередь, делилась сокровенным с подругой. При этом девушка отметила, что якобы тайная возлюбленная футболиста весьма ухоженная и милая. Тем не менее поведавшая эту историю барышня не берется утверждать, что весь рассказ – правда, однако попросила в случае обнародования не называть ее имя, сообщает Ondom-2.

Скриншот ondom2.com

В соцсетях мгновенно отреагировали на эти откровения. Особенно пользователи заинтересовались "удавом" Тарасова. "В смысле гнется во все стороны? И кольцом сворачивается? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не дай бог еще и шкуру меняет. Линяет как удав", "Капец тему развили", "Фуууу", "Удав... Интересное сравнение...", "Опять позорные тупые козни Бузовой. Больше ума ни на что не хватает!", "БУЗОВА ХВАТИТ ПРОКАЗНИЧАТЬ )) ВСЕ НЕ УЙМЕШЬСЯ!", "Что за мерзкие подробности?? Удав.. Еще б гадюку, прыскающую ядом, вспомнили!" – высказались пользователи Сети.

Автор: Олег Райцин10 мая 2018, 13:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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