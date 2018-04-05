Воющий от боли Панин пустился в бега из-за ареста

Известный скандальный актер Алексей Панин устроил бесплатное шоу для судебных приставов. Он всеми силами старался спасти от ареста свою машину.

"Гастроли" Панин давал прямо на улице, когда его автомобиль попытались забрать сотрудники соответствующих органов. Испугавшийся такого поворота артист принялся играть, словно на сцене.

Алексей стал неистово кричать, сославшись на боль. Правда, в чем именно проблема, он так и не уточнил. "Я ничего не слышу от боли, мне очень больно. Я ко врачу съезжу, а потом мы будем разбираться... А-а-а! Не мучайте меня!", – кричал актер. При этом он все время повторял, что у него есть "свои приставы", которые ему "все расскажут".

Инцидент попал на видео и появился в Telegram-канале LifeShot. Отмечается, что Алексей Панин все-таки сбежал от приставов.

Ранее артист опубликовал на своей странице в Instagram ролик, который встревожил подписчиков. Неравнодушные пользователи соцсети испугались за его дочку.

Дело в том, что, управляя автомобилем, Алексей громко слушал музыку, смотрел на телефон, оглядывался на заднее сидение, пританцовывал и периодически отрывал руки от руля. При этом отчетливо слышен смех, очень напоминающий детский.

Как писали Dni.Ru, сотрудники ГИБДД уже несколько раз останавливали Панина. Ходят слухи, что Алексей часто выпивает и может неадекватно вести себя с патрульными.