Возмутительные подробности родов богачки Костенко
Костенко, как говорят, выбрала VIP-апартаменты из нескольких комнат. Там есть джакузи, телевизор, гипоаллергенная мягкая мебель кровать-трансформер, кровать для гостей. В стоимость проживания также включено питание пятизвездочного отеля. Причем кормят шесть раз в день – белой и красной рыбой на пару, нежирным мясом, салатами, кашами. А для малыша подготовлена отдельная детская с красивой кроваткой, пеленальным столиком и всем необходимым.
"Цена в среднем составляет 450 тысяч рублей, – сообщили в клинике. – В контракт входят ведение родов, лабораторные исследования, кардиотокография и УЗИ, анестезия, консультации гинеколога в течение полутора месяцев и другие опции".
Как сообщает StarHit, если роды будет принимать сам Марк Курцер, один из лучших акушеров в стране и директор "Лапино", то стоимость может вырасти до одного миллиона рублей. Впрочем, для именитых клиентов Марк Аркадьевич часто делает скидки.
Простых людей все это, конечно, возмущает. Им непонятно, что для России сделали Тарасов и Костенко, на чем заработали миллионы...
Напомним, 29 января состоялось венчание футболиста и модели. Таинство прошло в столичном храме Сорока Севастийских Мучеников. Затем все отправились на банкет в отель "Ритц Карлтон". Дмитрий и Анастасия пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Развлекали публику "золотой голос России" Николай Басков и Виктория Лопырева.
Расписались влюбленные еще 9 января в Кутузовском ЗАГСе столицы. Говорят, Костенко и Тарасов так скоропалительно поженились из-за беременности девушки. Судя по опубликованным фото, слухи подтвердились.
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