Бузова прилюдно поставила на колени предателя Тарасова
Знаменитость приняла участие в фотосессии для глянцевого издания и дала интервью. Чувственные и эротичные снимки Бузовой вызвали бурные обсуждения в соцсетях. На кадрах сексуальные мужчины встали на колени перед Ольгой, одетой в вещи известного итальянского бренда.
Бэкстейдж вызвал у фанатов певицы восторг. "Этим видео ты поставила Тарасова на колени, показав свое превосходство! Браво, Ольга", – обратилась к звезде одна из подписчиц. "Я это сделала давно", – согласилась с девушкой Бузова во "всеуслышание". Судя по всему, редакторы журнала остались довольны совместной работой с ней. "Все, кто не любят Ольгу Бузову, просто снобы", – такая публикация появилась в микроблоге издания.
Напомним, Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым 30 декабря 2016 года после четырех лет брака. Новость о расставании пары, которая казалась очень крепкой, стала для многих неожиданностью.
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