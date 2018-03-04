Муж Бородиной указал на ее неверность

На своей странице в "ВКонтакте" бизнесмен Курбан Омаров поделился романтической историей о том. как начинались их отношения с Ксенией Бородиной. Светские хроникеры по косвенным данным пришли к выводам, что телеведущая изменяла своему тогдашнему молодому человеку.

Предприниматель Курбан Омаров поделился со своими подписчиками в "ВКонтакте" историей из того времени, когда их отношения с телеведущей Ксенией Бородиной еще только начинались. Всего в трех предложениях журналисты светской хроники нашли повод провести небольшое расследование и прийти к далеко идущим выводам.

Курбан Омаров выложил на своей странице трек Stand By Me. сзозданный Shuja и JazzyFunk а также рассказал о том, какие чувства он у него вызывает. "Я включил Ксюше этот трек в машине и ровно через год мы поженились. Еще и станцевали под него свадебный танец. Такая вот история)", – анонсировал он композицию. Добавила романтичности сообщению фотография со свадьбы пары.

Журналисты издания paparazzi.ru провели небольшое расследование на основании этих трех предложений. они напомнили. что пара поженилась в июле 2015 года. А в 2014-м году ведущая встречалась с Михаилом Терехиным. В июне они еще ездили вместе отдыхать. "Маловероятно, что Ксения, расставшись с одним мужчиной, тут же встретила другого. Так что, между Бородиной и Омаровым уже была связь, о которой Терехин мог только подозревать", – пришел к выводам расследователь.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 13, 2018 в 5:05 PST

Отметим, семья Ксении Бородиной и Курбана Омарова для многих служит примером счастливой и крепкой связи. Однако влюбленные, по каким-то причинам, часто становятся объектами для нападок завистников. В ход идут как не подкрепленные никакими серьезными доводами подозрения, так и банальные оскорбления.