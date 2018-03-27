"Свинья, другим словом не могу ее назвать": Бородина высказалась о подруге-предательнице

Ксения Бородина расставила все точки над i. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" высказалась о конфликте с бывшей подругой Катей Жужей.

Ксения Бородина прояснила ситуацию с Катей Жужей во время прямого эфира в социальной сети Instagram. "Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее сейчас нет рекламы в аккаунте, и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный, свинья, другим словом не могу ее назвать", – заявила Бородина, отвечая на вопросы фанатов о том, что за черная кошка пробежала между ней и Жужей.

Ксения пояснила: "Я в свое время очень помогла ей воспитывать маленькую дочку, кормить, одевать и все остальное. Когда у человека появился аккаунт, я принимала участие в его раскрутке, все вы прекрасно это знаете, и делала это прекрасно понимая, что в дальнейшем это может помочь". По мнению Бородиной, Жужа ею просто воспользовалась в своих целях.

"У нее нет совести и понимания, что такое дружба, она предатель. Она очень хотела попасть в телевизор и жить моей жизнью. Я с удовольствием помогла, потому что всегда открыта для друзей. Но, на мой взгляд, когда ты дружишь, то выкладываешься на 100% А человек в итоге решил перепрыгнуть через мою голову, надела корону на голову, начала указывать. Говорила: "Хочу виллу как у Бородиной, и зарплату, и рекламу". Слишком много понтов у человека, за что в итоге она и поплатилась", – заключила Бородина, комментируя уход Кати Жужи из реалити-шоу "Дом-2".

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 13 Мар 2018 в 2:48 PDT

Тем не менее, телеведущая высказала готовность встретиться с экс-подругой. "Если она не будет от меня бегать, я готова ее послушать, если есть храбрость сказать что-то в глаза. Но поверьте, у нее нет смелости, она умеет делать только исподтишка, – высказалась Ксения. – Те, у кого корона на голове, мне не нужны. Когда дочку было нечем кормить, я была нужна. А как только стала ведущей, то зачем Бородина?" – задала риторический вопрос ведущая.