Попавшая в опалу из-за критики России Ахеджакова призналась в обиде

Лия Ахеджакова попала в скандал после того, как в Сети распространилось интервью, в котором актриса якобы оскорбила российских хоккеистов, выигравших золото на Олимпиаде. Артистка заявила, что не давала такого интервью, и призналась в обиде на человека, распространившего ложные данные.

"Больше всего меня травмировало, что это был мой приятель, с которым мы проработали 35 лет в одном театре, встречались на сцене. Вася с ума сошел", – заявила Лия Ахеджакова. Артистка отметила, что их общие знакомые написали ему, и он убрал пост. "То ли он был в алкогольном опьянении... С ним это бывает. Обидел. Как он мог это перепостить вместо того, чтобы написать: "Ах вы, свиньи! Вы чего играетесь с достойным человеком? Что она вам сделала, чтобы так ее оскорблять?" – высказалась актриса.

Ахеджакова отметила, что в интернете постоянно появляется "какая-то мерзость" о ней. Якобы приписывают слова и заявления, которых она не произносила. "Я стала игрушкой какой-то", – констатировала прославленная актриса.

Она призналась, что ничего не понимает ни в хоккее, ни в футболе. По ее словам, она смотрит только фигурное катание. "Ну как они смеют так с моим именем обращаться и пачкать его?! И есть люди, которые этой мерзости верят!" – возмущенно констатировала Ахеджакова.

Актриса съязвила: если в интернете появится информация о том, что керлингистам подмешала мельдоний она, и в это поверят. "Я не знаю, что надо в голове иметь, чтобы принимать стеб за факты и человеческую подлость. Странно, правда?" – задала риторический вопрос расстроенная актриса.

Напомним, в Сети появилась статья, в которой звезда советского кино якобы призналась, что испытывает к взявшим золото на Олимпиаде в Корее российским хоккеистам ненависть и ждет, что их поймают на употреблении мельдония. Материал получил широчайший резонанс и отклик у общественности.