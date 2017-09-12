Ахеджакова откровенно о своем инсульте

Легендарная актриса Лия Ахеджакова дала большое интервью. Она рассказала о том, как в интернете посторонние люди ведут от ее имени несколько аккаунтов в социальной сети, а еще прокомментировала информацию о своем инсульте.

Едва узнав о том, что под ее именем зарегистрировано несколько страничек в Twitter, Лия Ахеджакова немедленно обратилась к юристу. "Слава богу, сейчас этим занимается очень хороший адвокат, который сумел разобраться с ситуацией. Но ведь завтра появится четвертый и пятый твиттер под моим именем!" – уверена Ахеджакова.

А в другой соцсети – Facebook – Лия обнаружила информацию о своем инсульте. "Недавно мне начали звонить друзья со всего мира, узнавшие через ФБ, что якобы я умираю с инсультом в московской городской больнице №2. Да, звонят и плачут подруги. Не знаю, что это такое!" – цитирует легендарную актрису "Радио Свобода".

Возможно, слухи, разговоры и прочая ложная информация преследуют Лию Ахеджакову потому, что артистка до сих пор невероятно востребована и популярна. Ее сделал звездой режиссер Эльдар Рязанов, сняв в своих картинах "Гараж", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман". Сама Лия не перестает признаваться режиссеру в любви, хоть и не отрицает, что с ним не всегда было легко работать.

Да и сама Ахеджакова не скрывает, что у нее непростой характер. Так, она не могла смотреть на себя на экране, была постоянно недовольна. "Помню, на "Служебном романе" я плакала, что завалила роль, и даже убежала, рыдая, с озвучания. И уже только позже сумела как-то себя принять. Помню, когда-то мы снимались вместе с Арменом Джигарханяном, и я спросила его: "Скажите, когда вы видите себя на экране, как себя воспринимаете?" Он ответил: "Ну как? Прежде всего думаю: голова большая!" Вот и я, глядя на себя на экране, думаю: плохо играет, плохо выглядит и "голова большая"!У меня это неприятие возникает все время! Только потом я привыкла к тому, что играть нужно хорошо, а изменить внешность уже нельзя", – констатировала Ахеджакова.

Впрочем, актриса не исключила, что есть операторы, которые стараются преподнести актера во всем блеске. "Эльдар Александрович, кстати, очень за этим следил. Меня по сто раз вызывали на съемочную площадку, чтобы оператор как-то ко мне "приладился". Со стороны Рязанова это было так трогательно. Ведь я жутко нефотогенична. Куда мне в кино сниматься? Это даже смешно!" – заключила актриса.