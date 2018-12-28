Сорвавшая успех Навка унизила Рудковскую

Состоялась грандиозная премьера ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки по мотивам сказки про аленький цветочек. На спектакле побывала и продюсер Яна Рудковская, которая несколькими днями ранее демонстрировала свое представление на льду "Лебединое озеро". Зрители говорят, что шоу Навки профессиональнее.

В Москве состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек". Посмотреть эффектное представление и поддержать прославленную фигуристку пришли не только ее супруг Дмитрий Песков со старшей дочерью Елизаветой, но и весь цвет отечественного шоу-бизнеса: Николай Басков, все семейство кутюрье Валентина Юдашкина, который, как говорят, находится в ремиссии после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием, Ани Лорак, подавшая на развод, вывела в свет дочь Софию, поп-король Филипп Киркоров привел своих детей Аллу-Викторию и Мартина и многие другие.

Не осталась в стороне и продюсер Яна Рудковская. Точно неизвестно, сопровождал ли ее супруг прославленный спортсмен Евгений Плющенко, однако в кулуарах ходят слухи, что Рудковская специально пришла на премьеру, чтобы оценить детище Навки. Дело в том, что несколькими днями ранее Яна и Евгений презентовали свое ледовое шоу – "Лебединое озеро".

В Сети бурно обсуждают постановку Татьяны Навки и сравнивают со спектаклем Яны Рудковской. Один зритель, отметив, что относится к фигуристке как к человеку негативно, все же отдал должное ее таланту. "Продюсер, если ее дело ее в принципе как-то волнует, должна была вчера просто раздрыдаться от зависти (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказал свое мнение комментатор.

Он рассказал, что они с семьей были на утреннем представлении. Там большое количество мест было отдано для детей некоего благотворительного фонда. Не ожидая многого, в итоге зритель получил большое удовольствие. Он отметил великолепную организацию, декорации, свет, номера и музыку на шоу. А еще подчеркнул, что в постановке задействовано множество именитых фигуристов: "Помимо Навки и чудесного Чернышова , – Виктор Петренко, Смирнов-Кавагути, Ильина, Леонова-Хвалько...". "Шоу плюща по фотографиям на фоне этого выглядит как самодеятельность", – прокомментировал другой зритель. "Была вчера на премьере. Все было прекрасно. Очень довольна представлением)", – высказалась третья зрительница. "Бедная Рудковская)) А надо держать лицо.. Ну скажем так : в униформе комиссара наркомнадзора и с улыбкой коммерческого агента Фумитокса у Яны это "получилось")))", – заключил пользователь Сети.