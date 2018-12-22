Навка увела Светикову от Чадова

Татьяна Навка забрала Светлану Светикову у Андрея Чадова. Певица тяготилась романом с актером, и фигуристка помогла подруге принять радикальное решение.

Отношения Светиковой с Чадовым не имели перспективы. Певица это прекрасно понимала. Более того, ей нравился Алексей Полищук. Разрубить гордиев узел подруге помогла олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Таня Навка тоже моя хорошая подруга. Она, кстати, на мои отношения с Чадовым очень повлияла. Она смелая, сильная, мудрая, прекрасно видела, как мне непросто было с Андреем, и настаивала: "Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно". Она понимала, что мне нравится Полищук, и помогла быстрее принять решение", – рассказала Светикова.

Звезда мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Светлана Светикова в прошлом году во второй раз стала мамой. Она подарила своему супругу – известному фигуристу-акробату Алексею Полищуку – сына Кристиана. Пара к тому времени уже воспитывала пятилетнего Милана.

В интервью "Экспресс-газете" Светлана рассказала, что несколько лет подряд встречали с мужем Новый год вместе с Алексеем Ягудиным и Татьяной Тотьмяниной. Пара живет по соседству, они были свидетелями развития отношений Светиковой с Полищуком.

Вспомнила Светлана Светикова и Жанну Фриске, с которой очень сблизилась на "Последнем герое". По словам певицы, Жанна была очень умной, чуткой и внимательной. Светикова пожалела, что после проекта не очень часто с ней общалась.