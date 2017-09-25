Светикова родила и показала второго ребенка

Светлана Светикова сообщила радостную новость. Популярная актриса родила второго ребенка.

Светлана Светикова объявила о том, что родила второго ребенка, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Певица и актриса опубликовала трогательный кадр, на котором запечатлен новорожденный малыш, в частности, крупным планом сняты плечо и ручки, к одной из которых прикреплена бирка.

"Вчера 24.09. 2017 родился мой младший сыночек 💞 Кристиан", – объявила Светлана. Актриса отметила любопытный факт: малыш появился на свет в день рождения его отца. "Наше чудо сделал несказанный подарок своему папе Леше, потому что появился на свет в его день рождения))) я и представить себе не могла, что у нас получится сделать такой подарок) не смотря на то, что дату ставили именно на 24 е))) ... Мы справились !!! Мы молодцы!!!! Подарить сына любимому мужчине в его день рождения – это самое невероятное признание в любви... 😅😅♥♥♥♥♥♥ ......." – радостно сообщила Светикова.

Публикация от Svetlana Svetikova �� (@svetikova_music) Сен 25 2017 в 5:34 PDT

Многочисленные подписчики осыпали актрису поздравлениями и пожеланиями. "Поздравляю))) малышу Кристиану огромного счастья в этом безумном мире)))", "Поздравляю, малышка!!! Это очень круто!! Молодец, просто красавица!!!очень рада за тебя! Пусть растет самым счастливым!!!🌸😇👶🏼❤️ ", "Обалденное имя!!!! Поздравляю, главное пусть растёт здоровеньким!", "Поздравляю вашу замечательную семью! Здоровья, радости и счастья всем-всем 🌞", "Как это романтично! Счастья вам всем и здоровья!!! Скорейшего восстановления мамочке! Спокойных ночей и интересных дней!!! УРА! Поздравляю!!! 🎉🎉🎉❤️👨‍👩‍👦‍👦" – написали восторженные пользователи Сети.

Напомним, о беременности Светланы Светиковой стало известно в мае, когда актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена с округлившимся животом. Отметим, что Светикова и ее возлюбленный, фигурист-акробат Алексей Полищук воспитывают трехлетнего сына Милана.